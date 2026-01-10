Haberler

Kayseri'de otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

Kayseri'de otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
Güncelleme:
Kayseri'de polisin durdurduğu otomobilde koltuk başlığına gizlenmiş 4 bin 233 içimlik uyuşturucu ele geçirildi. Dört kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan polisler, koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi. Otomobildeki M.A.Ü. (46), H.M. (45), S.Ü. (51) ve İ.P. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
