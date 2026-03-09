Haberler

Kayseri'de jandarma 915 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 915 gram uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 915 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, 3 fişek ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

