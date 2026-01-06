Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1420 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde H.P., A.D. ve S.K'ya ait 4 ayrı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 1420 gram kubar esrar ile 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Osimhen ülkeyi karıştırdı! Takımdan ayrılmakla tehdit ediyor
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Osimhen ülkeyi karıştırdı! Takımdan ayrılmakla tehdit ediyor
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Tüm gözler Latin Amerika'dayken Çin'in göz diktiği ülkede F-16 düştü
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur