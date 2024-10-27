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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 ve 34 yaşındaki iki şüpheli yakalandı. Birinin midesinden 88 kapsül afyon sakızı çıkarıldı. Her iki kişi, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinden 88 kapsül halinde 974,52 gram afyon sakızı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.G. (36) ve A.A.'yı (34) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı. Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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