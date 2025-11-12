Haberler

Kayseri'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün cansız bedenine ulaştı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yakınlarındaki toprak yola bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri, bir süre sonra araç geri dönmeyince bölgede devriye attı.

Bu sırada otomobilin yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada, kullanılamaz hale gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobildeki sürücü A.M.Y'nin (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan A.M.Y'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
