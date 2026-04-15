Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Hafta dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, turizm çalışanları ve Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'nin pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu, özellikle son dönemlerde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde bu güzelliklerin ön plana çıkarılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sektörün tüm paydaşlarının da gayretiyle her yıl şehri ziyaret edenlerin sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Dursun, "Şehrimizin tanınırlığı, bilinirliği artıyor. Hafta kapsamında çeşitli programlarımız planlandı. Okullarımıza gideceğiz, öğrencilerimizle buluşacağız. Turizm değerlerimizi çeşitli etkinliklerle anlatacağız." dedi.

Dursun, Erciyes Kayak Merkezi'nin tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdığını ifade ederek, "Soğanlı, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri olsun, Erdemli, Kültüpe, Koramaz Vadisi gibi tüm tarihi dokuların ziyaretçi sayısında güzel artışlar yaşandı. Eğriköy kazısı Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı olarak Prof. Dr. Ekin Kozal hocamız tarafından başlatılacak. Yeni bir değerimizin ortaya çıkması için adımlar atılıyor." diye konuştu.