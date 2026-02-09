Haberler

Kayseri'de trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korna çalma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Mahallesi'nde seyir halindeyken "korna çalma" yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle ilgili N.D. (25), N.D. (32), M.K. (26), H.F. (29), N.D. (30) ve M.S'yi (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği belirlenen N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarlıdğı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne ise 15 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

Emekli generalleri İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle açıkladı
Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı

Herkes maç bitti derken 90+3'te tarihi geri dönüş
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

Emekli generalleri İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle açıkladı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mars'tan gelen 4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici

4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici