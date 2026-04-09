Haberler

Kayseri'de trafikte kavga amaçlı araçlarından inen sürücü ve yolculara 900 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafikte kavga eden iki sürücü ile yolculara toplamda 900 bin lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden gelen ihbar üzerine yaptığı denetimlerde trafikte tehlike yaratan sürücülere çeşitli cezalar uyguladı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga amaçlı araçlarından inen iki sürücü ile yolculara toplam 900 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı iki sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 900 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konulan ve araçları 60'ar gün trafikten menedilen sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 251 bin lira ceza uygulayan ekipler, trafiği tehlikeye düşüren başka bir araç sürücüsüne ise 92 bin lira para ceza kesti.

"Abartı egzoz" kullanan diğer bir araç sürücüsüne 17 bin lira ceza kesip, aracı 30 gün trafikten meneden ekipler, ters yönde seyreden araç sürücüsüne ise 20 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Murat Asil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

