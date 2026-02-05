Haberler

Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüye saldırarak aracına zarar veren 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbederek, aracına zarar veren 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşanan kavga görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsünü bir süre sonra durdurdu.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 7 bin 930 lira ceza kesilen sürücü A.Y'nin (22) ehliyetine el konularak, otomobil trafikten men edildi.

Trafikte tartıştıları sürücüyü darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile araçtaki Ö.A (22) ve E.K (25) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

