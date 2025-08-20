Kayseri'de Trafik İhlalleri: 3 Sürücüye 120 Bin Lira Ceza

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 120 bin 297 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Paylaşımlardaki araçları tespit eden ekipler araçlardan birine 50 bin 894 lira cezai işlem uyguladı, sürücünün belgesine ise 2 ay süreyle el koydu.

Trafiği tehlikeye düşüren diğer araca 48 bin 559 lira ceza yazan ekipler söz konusu aracı da trafikten men etti.

Ekipler "Atatürk Bulvarı'nda akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü" paylaşımına konu araca ise 20 bin 844 lira cezai işlem uyguladı.