Kayseri'de Trafik İhlalleri: 3 Sürücüye 120 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Trafik Denetleme Şubesi, sosyal medya üzerinden tespit edilen ihlaller sonucu 3 sürücüye toplam 120 bin 297 lira ceza uyguladı. Bir sürücünün belgesine 2 ay el konulurken, diğer araçlar trafikten men edildi.

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 120 bin 297 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Paylaşımlardaki araçları tespit eden ekipler araçlardan birine 50 bin 894 lira cezai işlem uyguladı, sürücünün belgesine ise 2 ay süreyle el koydu.

Trafiği tehlikeye düşüren diğer araca 48 bin 559 lira ceza yazan ekipler söz konusu aracı da trafikten men etti.

Ekipler "Atatürk Bulvarı'nda akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü" paylaşımına konu araca ise 20 bin 844 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.