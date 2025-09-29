Haberler

Kayseri'de Ters Şeritte Araç Kullanan Sürücülere Cezalar Kesildi

Kayseri'de ters şeritten ilerleyen iki araç sürücüsüne toplamda 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Trafik denetleme ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine sürücülerin kimliğini belirledi.

Kayseri'de ters şeritten ilerleyen 2 araç sürücüsüne, 9 bin 267'şer lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda Hürriyet ve Beyazşehir mahallelerinde araçların ters şeritten ilerlediği paylaşım üzerine, iki araç sürücüsünün kimliğini tespit etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 2 sürücüye, 9 bin 267'şer lira para cezası kesildi.

Öte yandan trafiği tehlikeye sokacak şekilde otomobiline yükleme yapan bir sürücüye ise 3 bin 65 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
500
