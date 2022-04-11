Kızgın tavaya yağ yerine benzin döktü! baba ve kızı yaralandı

Kocahacılı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Hüseyin T. (45), sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine yanlışlıkla benzin dökünce evde alevler yükseldi.

SOBA ÜZERİNDE BULUNAN KIZGIN TAVAYA YAĞ YERİNE BENZİN DÖKTÜ

Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangın sonucu, baba Hüseyin T.ile kızı Yaren T. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.