Kızgın tavaya yağ yerine benzin döktü! Baba ve kızı yaralandı
AA - Hacıbaba Lale - Güncel
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yemek yapmak için tavaya yağ yerine yanlışlıkla benzin dökülmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında baba Hüseyin T. ve kızı Yaren T. yaralandı.
Kocahacılı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Hüseyin T. (45), sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine yanlışlıkla benzin dökünce evde alevler yükseldi.
SOBA ÜZERİNDE BULUNAN KIZGIN TAVAYA YAĞ YERİNE BENZİN DÖKTÜ
Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangın sonucu, baba Hüseyin T.ile kızı Yaren T. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Hacıbaba Lale - Güncel