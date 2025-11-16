Kayseri'de Sulama Kanalı Üzerine Köprü Yapımına Başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesi Karacaviran Mahallesi'nde sulama kanalı üzerine köprü yapımı için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje, mera alanı ile yerleşim yeri arasında tarımsal makineler ve hayvanların güvenli geçişi açısından önem taşıyor.

İhalesi gerçekleştirilen projede, ekipler, 8 metre genişliğinde ve 27 metre uzunluğundaki köprünün yapımı için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, köprü yapılması için birkaç ay önce harekete geçtiklerini belirterek, "Şu an itibarıyla her şey planladığımız şekilde devam ediyor. Temel kazısı da biten 8 metre genişliğinde, 27 metre uzunluğunda, her türlü kara taşıtının geçişine uygun şekilde tasarlanan betonarme köprüyü en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmak için çalışıyoruz. Yapılan yatırımın Karacaviran Mahallesi sakinleri başta olmak üzere bölgedeki diğer vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Bekir Karakaya ise köprü yapımının bölge için önem taşıdığını kaydederek, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.