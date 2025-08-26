Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Kayseri'de sosyal medya üzerinden tabanca ve pala paylaşımları yapan 16 yaşındaki çocuk düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda silah ve kesici aletler ele geçirildi.
Kayseri'de sosyal medya üzerinden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki E.Y. polis ekiplerinde yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki E.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAKALANDI
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Y., yakalandı. Yapılan aramalarda tabanca, 9 adet fişek, pala ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. hakkında, '6136 SKM' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel