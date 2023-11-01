Kayseri'de Son 10 Günde 56 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda, 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 50 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 20 şüpheli de tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda, 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda faili meçhul 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca ekiplerin çalışmalarında 50 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 20 şüpheli de tutuklandı. - KAYSERİ