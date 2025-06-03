Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Huzur 1. Sokak'ta oturan A.A, evinin önünde otomobilde bekleyen H.A. (20), D.E. (20) ve B.A. (51) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, tüfekle bu kişileri yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.