Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şeker Mahallesi 6129. Sokak'taki bir tamirhanede müşteri olarak bulunan T.T. (53) ile başka bir iş yerinde çalışan M.E.Ş. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.T. tabancayla M.E.Ş'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.E.Ş, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.