Kayseri'de Sıfır Atık Çalıştayı Düzenlendi

Kayseri'de Sıfır Atık Çalıştayı Düzenlendi
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Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Çalıştayı, çevre bilincinin artırılması amaçlanarak çeşitli paydaşların katılımıyla düzenlendi. Çalıştayda, enerji verimliliği ve kaynakların ekonomik kullanımı konularında sunumlar yapıldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi, ERÜ Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERÇEVREM), ERÜ Çevre ve Sıfır Atık Kulübü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü paydaşlığında düzenlenen çalıştay, Sabancı Kültür Sitesi'nde yapıldı.

Etkinlik, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve atık malzemelerden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Sıfır Atık Projesinin önemli ve başarılı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Özellikle ERÇEVREM'in idari ve akademik personelinin öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla önemli etkinlikler düzenlediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Enerji sınırsız değildir. Gelecekte kaynakları ekonomik kullanmak zorundayız. Aksi takdirde çok arzu etmediğimiz tükenmişlik süreçleriyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bunu yaşayacaklarda maalesef bizim evlatlarımız. O nedenle bu konularda hassasiyetimizi artırmamız ve öğrencilerimize bu bilinci aktarmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise Bakanlık tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ERÇEVREM Müdürü Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur da çalıştayın bilimsel programı hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Soru cevap kısmının ardından konuşmacılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan tarafından plaket takdim edildi.

Çalıştay, "Akademik Perspektiften Sıfır Atık" ve "İletişim Kanallarının Sıfır Atık Hareketine Etkisi" konularındaki sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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