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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için Kayseri'de dua edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kayseri'de dua programı düzenlendi. Şehit aileleri ve gaziler, Kartal Şehitliği'nde toplanarak şehitler için dua etti ve anıta karanfil bıraktı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kayseri'de dua edildi.

Emekli Astsubaylar Derneği, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğince Kartal Şehitliği'nde program düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit aileleri ve gaziler olarak devletin, ordunun, askerin, polisin her zaman yanında olduklarını aktaran Yavuz, Anadolu toprakları ilelebet vatan olsun diye 9 yiğidin daha toprağa tohum olarak düştüğünü söyledi.

Yavuz, üzüntüleri kadar öfkelerinin de büyük olduğunu belirterek, vatan savunmasına koşan şehitlerin ve gazilerin hesabının en kısa zamanda sorulması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edilerek anıta karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kartal Şehitliği Kayseri Irak Terör Güncel Haberler

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