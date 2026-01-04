Haberler

Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı

Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da anma programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye idealini yaşatmak anlamına geldiğini ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise programa yoğun bir katılımın olduğunu, vatandaşların bu programa sahip çıkmasının şehitlerin hatırasına, dolayısıyla vatana sahip çıkıldığının en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Yıldız, Gençlik ve Spor Müdürü İl Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kamu kurumu müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
