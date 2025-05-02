Kayseri'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kocasinan Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Köprülü Kavşak, Sivas Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği noktalarda polis ekipleri önlem aldı.