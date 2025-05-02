Kayseri'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Kayseri kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, Kocasinan Bulvarı ve Osman Kavuncu Bulvarı gibi ana c addelerde zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, trafikteki aksaklıklara önlem aldı.

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kocasinan Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Köprülü Kavşak, Sivas Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği noktalarda polis ekipleri önlem aldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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