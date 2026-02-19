Haberler

Kayseri'de su baskını riskine karşı 200 hayvan tahliye edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağanak yağış sonucu Karasu Deresi'nin yükselmesi nedeniyle 200 hayvan tahliye edilmek zorunda kaldı. AFAD ve diğer ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

KAYSERİ'de sağanak nedeniyle Karasu Deresi'nin yükselmesi sonucu su baskını riskine karşı, ahırlarda bulunan 100 büyükbaş ile 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi.

Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle Karasu Deresi'nin yükselmesinden dolayı bölgede bulunan ahırları su bastı. İhbar üzerine olay yerine Afad, UMKE, polis, Devlet Su işleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Ekipler, bölgede oluşabilecek su baskını riski nedeniyle, ahırlarda bulunan 100'ü büyükbaş, 100'ü küçükbaş toplam 200 hayvanı tahliye etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
