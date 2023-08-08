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Rezidansın 7. katından düşen genç şarkıcının attığı son mesaj! Annesi okudukça kahrolacak

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Kayseri'de bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç., pencereden aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada genç kadının düşmeden 1 dakika önce annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı kızın son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Rezidansın 7. katından düşen genç sanatçı son mesajını annesine atmış

CANSIZ BEDENİ MAZGAL KESİLEREK ÇIKARTILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

SON MESAJINI ANNESİNE ATMIŞ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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