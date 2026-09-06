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Kayseri'de Polis Ekipleri KPSS'ye Geç Kalan Adayları Sınava Yetiştirdi

Kayseri'de Polis Ekipleri KPSS'ye Geç Kalan Adayları Sınava Yetiştirdi
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Kayseri'de KPSS kapsamındaki sınava geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Ekip otoları ve motosikletlerle adayları sınav merkezlerine taşıyan polis, kapılar kapanmadan yetişmelerini sağladı. İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin yanında olduklarını belirterek başarılar diledi.

KAYSERİ'de Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) kapsamındaki sınava geç kalan adayları polis ekipleri okullara taşıdı.

Kpss kapsamındaki sınava yetişmeye çalışanlar adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Polis, adayları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçtan inip koşan adaylar, sınav merkezine kapılar kapanmadan girmeyi başardı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 06 Eylül 2026 tarihinde yapılan KPSS Lisans Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarında olduk. Geleceğimizin teminatı gençlerimize tüm sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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