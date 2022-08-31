Kayseri'de polis memurunu darbeden AK Partili ilçe başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan arbede sırasında karakol girişinde görevli bir polis memurunu darbederek burnunu kıran AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olay büyük tartışma yarattı. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler, karakol girişinde görevli bir polis memuruna darbedip burnunu kırdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan 5 kişiden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KARAKOL GİRİŞİNDE ARBEDE YAŞANDI

Kayseri Valiliği, skandalın gündem haline gelmesi ve büyük tepki çekmesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs göz altına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."