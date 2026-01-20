Haberler

Kayseri'de otomobil çalıştırıldığı sırada alev aldı

Kayseri'de otomobil çalıştırıldığı sırada alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir otomobil, çalıştırıldığı anda motor kısmından yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını 15 dakikalık bir çalışma ile söndürdü. Araç sahibi Kadir Silim, elektriksel sorunlar nedeniyle itfaiyenin yangının sebebinin bu olduğunu belirtti ve ustasına şikayette bulunacağını söyledi.

KAYSERİ'de park halindeki otomobil, çalıştırıldığı sırada alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Silim, park halindeki otomobilini ısındırmak için evinden aşağı inerek aracına bindi. Silim'in çalıştırdığı otomobilini motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine adresa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.

'YAPAN USTAYA GÖTÜRECEĞİM'

Otomobilini 2-3 gündür oto tamirhanesine götürdüğünü aktaran Kadir Silim, "Aracı 2-3 gündür sanayiye getirip götürüyordum. Elektriksel bazı sorunları vardı. 'Aracı çalıştırayım' dedim. Çalıştırmamla alev alması bir oldu. 'Pat' diye bir ses geldi, alev aldı. İtfaiye, 'elektrik aksamından' diyor. Akünün oradaki kablolar erimiş. Zaten oralarda işlem yapılmıştı. Soketler değişmişti. Büyük ihtimal oradan çıktı. Yapan ustaya götüreceğim. Tabi ki kabul etmeyecek ama bilirkişi isteyeceğiz. İtfaiyenin verdiği raporlar önemli. Şikayetimizde bulunacağız" dedi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Kışın ortasında alevler hızla ilerledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu