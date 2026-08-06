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Kayseri'de korkunç kaza: 2 yaralı

Kayseri'de korkunç kaza: 2 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Keykubat Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda Ç.Ç. (18) idaresindeki 38 ALM 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip M.Ü. (32) yönetimindeki 38 AAR 724 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ç.Ç'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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