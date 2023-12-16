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Kayseri'de otomobilden ateş açılması sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

16 Aralık 2023 22:51 Güncelleme: 22:53 Abone Ol

Kayseri'de, otomobildekilerin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki A.T. isimli kız çocuğu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Uzay Caddesindeki müstakil evin önünde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobilden, müstakil eve tüfekle ateş açıldı. Bu sırada evin önünde bulunan A.T. isimli kız çocuğu saçmanın isabet etmesi sonucu kulağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.