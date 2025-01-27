Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
U.Y.K. idaresindeki 38 YT 697 plakalı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.G, M.G.B. ile K.T. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.