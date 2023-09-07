KAYSERİ'de Otomobil Kazası: Zeynep Koçak Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Zeynep Koçak (65), toprağa verildi. Kaza sonucunda Zeynep Koçak yaralanmış ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştır.

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Zeynep Koçak (65), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Ayancık Caddesi'nde meydana geldi. C.G. yönetimindeki 38 KG 103 plakalı otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı 3 çocuk annesi Zeynep Koçak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına Koçak'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Zeynep Koçak, kılınan namazın ardından Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.