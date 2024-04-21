Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de otomobil kaza yaptı: 2'si ağır, 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Yaklaşık 90 metre sürüklenen ve kaldırıma çarparak durabilen otomobildeki, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrardan ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri trafik Talas Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY- PENDİKSPOR CANLI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray- Pendikspor canlı yayın linki! Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir? En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne? 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title