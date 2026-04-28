Kayseri'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ağır yaralı
KAYSERİ'de otomobilin bariyerlere saplandığı kazada sürücü Eren Ş. (20), ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Eren Ş. idaresindeki 38 AOZ 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Eren Ş., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,