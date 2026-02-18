Kayseri'de okulda bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'de bir ortaokulda 8'inci sınıf öğrencileri arasında çıkan kavgada B.A., tartıştığı A.B.K.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'taki Fatma-Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencileri B.A. ile A.B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.A., yanında okula getirdiği bıçakla A.B.K.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı