Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!

Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!
Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!
Kayseri'de baba-oğul tartışmasında kan aktı. Oğlunun bıçakla yaraladığı 61 yaşındaki baba, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Hayrullah E. (61), oğlu F.A.E. (24) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi.
  • Polis, kaçan şüpheli F.A.E.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba-oğul tartışması cinayetle sonuçlandı. Oğlu tarafından bıçaklanan Hayrullah E. hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde Hayrullah E. (61) ile oğlu F.A.E. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.A.E, babasını bıçakla yaraladı.

DOKTORLAR KURTARAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Hayrullah E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
