Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba-oğul tartışması cinayetle sonuçlandı. Oğlu tarafından bıçaklanan Hayrullah E. hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde Hayrullah E. (61) ile oğlu F.A.E. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.A.E, babasını bıçakla yaraladı.

DOKTORLAR KURTARAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Hayrullah E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.