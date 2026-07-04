Haberler

Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa giren baba kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde piknik yaparken nehre giren 11 yaşındaki oğlunu kurtarmak için suya giren baba M.E. boğulma tehlikesi geçirerek kayboldu. Çocuk kurtarılırken, baba için arama çalışmaları başlatıldı.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan babayı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Kızılırmak Nehri'nin Küpeli Mahallesi kıyısında ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girdi. Baba ve oğlu boğulma tehlikesi yaşadı.

Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkardı.

M.E'nin kaybolduğu noktada AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın sabah erken saatlerde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ünlü sunucuyu yıkan ölüm: Nereden bilebilirdim ki...
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı

Lüks yolcu gemisinde salgın alarmı! Yüzlerce kişi karantinada

Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı