Kayseri'de Motosikletli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp girdiği ters yolda iş makinesi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdullah Y. (19), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesi Feneseyukarı Mahallesi Hadibey Caddesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Abdullah Y., ters yola girerek kaçmaya başladı. Ters yolda ilerleyen plakasız motosikletin sürücüsü bir süre sonra iş makinesi ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Abdullah Y., metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.