Kayseri'de Motosiklet Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de, traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet, Y.K. yönetimindeki 38 FN 332 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.Y.'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.