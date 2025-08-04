Kayseri'de Motosiklet Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Motosiklet Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet, Y.K. yönetimindeki 38 FN 332 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.Y.'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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