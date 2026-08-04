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Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'de motosikletin devrildiği kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. F.Y. idaresindeki 38 ALH 903 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada F.Y. ile arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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