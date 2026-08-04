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Kayseri'de 1 Milyon 910 Bin TL'lik Ziynet Hırsızlığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de 1 Milyon 910 Bin TL'lik Ziynet Hırsızlığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Kayseri'de farklı zamanlarda 5 ayrı adresten yaklaşık 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de farklı zamanlarda 5 ayrı adresten yaklaşık 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 5 ayrı yerde hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 milyon 910 bin TL'lik hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. (33), S.E. (30), B.B. (23), N.Ş. (21) ve Y.E. (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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