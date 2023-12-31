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Kayseri'de Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kocasinan ilçesinde bulunan metruk binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki metruk binanın bodrum katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin 30 dakika süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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