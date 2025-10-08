Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatında Son Durum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmaları süren Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas Bulvarı ile 15 Temmuz Bulvarı'nı birbirine bağlayacak ve kent merkezi ile Hisarcık arasındaki araç trafiğini kesintisiz hale getirecek Meteoroloji Katlı Kavşağı yapım çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Projenin Kartal Katlı Kavşağı Proje çalışmaları esnasında önemli bir alternatif güzergah olarak hizmet vereceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Katlı kavşağımızın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah 29 Ekim'e yetişecek ve hizmete açılacak olan bu kavşağımıza 29 Ekim adını da vererek şehrimizi hizmetimizle buluşturacağız. Ayrıca Kartal Kavşağımızla ilgili yapacağımız projede önemli bir alternatif oluşturarak trafikle ilgili sorun oluşturmadan, inşalarımıza sıkıntı oluşturmadan organize sanayimize ulaşım sağlayacak, Erciyes Kayak Merkezi'mize gidecek kardeşlerimize fırsat vermiş oluyoruz."

Büyükkılıç, proje çalışmalarını yürüten personele de kolaylıklar diledi.