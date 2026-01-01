Haberler

Kayseri'de "Mekke'nin Fethi ile Affın ve Ailenin İnşaası" programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılara Mekke'nin fethi ve aile konuları hakkında bilgiler verildi.

Kayseri'de, Mekke'nin fethinin 1395'inci yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ile Affın ve Ailenin İnşaası" programı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü, Büyükşehir Belediyesi, Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi İlahi Korosu'nun ilahiler seslendirdiği programda, katılımcılara Mekke'nin fethi ve aile konularında bilgi verildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müftü yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

