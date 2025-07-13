Kayseri'de Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı
Erciyes Dağı'na tırmanan dağcı O.G.C, tırmanış sırasında mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası JAK, AFAD ve UMKE ekipleri 4 saat süren çalışmanın ardından dağcıya ulaştı. Dağcının sağlık durumu iyi.
Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcı O.G.C, tırmanışa devam edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu dağcıya ulaştı.
Bulunduğu yerden indirilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel