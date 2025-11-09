Kayseri'de Lokomotifin Hafif Ticari Araca Çarpması Sonucu 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde lokomotifin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Şeker Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Boğazköprü'ye giden lokomotif, Bilal Efe idaresindeki 34 HKH 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçtaki A.Ö. (22) ve A.D. (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.