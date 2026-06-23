Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen Alper, toprağa verildi

KAYSERİ'de iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Alper Bozdağ (19), toprağa verildi. Ağır yaralanan ağabeyi Yusuf Bozdağ'ın (25) ve Yiğit Can Y.'nin tedavileri sürüyor.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5333'üncü Sokak'taki 10 katlı binanın önünde meydana geldi. B.A. ile Alper Bozdağ, ağabeyi Yusuf Bozdağ ve Yiğit Can Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper Bozdağ, Yusuf Bozdağ ve Yiğit Can Y., B.A. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ve arkadaşları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper Bozdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alper Bozdağ'ın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alper Bozdağ'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesine getirildi. Bozdağ, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan Yusuf Bozdağ'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli B.A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı