Haberler

Kayseri'de "Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu hizmetleri, yatırımlar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri'de görev yapan bölge müdürleri ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alınarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm kurumlarımızın, kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurum müdürlerinin görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek

CHP kurultay soruşturmasında kritik 2 isim yeni ifade verecek
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki Ela Naz sırra kadem bastı, şehir seferber oldu
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı