Haberler

Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda seyreden B.C.Ç. idaresindeki 38 PK 660 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki U.B, H.E. ve V.K. kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi, gelinliği göz kamaştırdı
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Galatasaray'da Singo için karar çıktı

Takımın bel kemiklerindendi! Geleceği için karar çıktı!
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol

Dünya Kupası tarihlerindeki ilk gol! Hem de Almanya'ya karşı
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği ismin meclisteki odası boşalıyor
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı