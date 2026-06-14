Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda seyreden B.C.Ç. idaresindeki 38 PK 660 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki U.B, H.E. ve V.K. kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün