Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 30 yaşındaki çiftçi H.M.E. yaşamını yitirdi. H.M.E.'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı.

Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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