Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 65 yaşındaki Ali Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek, piknikte keneye maruz kaldıktan sonra hastaneye başvurmuştu.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.
Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu.
Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel