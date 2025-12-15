Haberler

Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davada ek iddianame beklenecek
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki Emirhan Çakır hayatını kaybetti. Yargılanan sanıklar Metin Ünlügüneş ve kardeşi M.A.Ü. hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. Mahkeme, sanıkların babası hakkında yürütülen soruşturmanın ek iddianamesinin beklenmesine karar verdi.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Çakır'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş (20) ile kardeşi M.A.Ü.'nün (17) müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti kardeşlerin babası A.Ü. hakkında 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamenin beklenmesine karar verdi.

Olay, 18 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Emirhan Çakır bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen Metin Ünlügüneş ile kardeşi M.A.Ü.'yü gözaltına aldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey-kardeş tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ELİNDE TÜFEK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş ve kardeşi M.A.Ü., ölen Emirhan Çakır'ın şikayetçi annesi H.Ç., babası H.Ç., ağabeyi B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Babasının olayla alakası olmadığını savunan ve önceki ifadelerini tekrar eden tutuklu sanık Metin Ünlügüneş, "Babam olaya sonradan geldi. Elinde tüfek olup olmadığını bilmiyorum. Olaydan sonra ailemin yanına gitmedim. Polise teslim olmaya gittim. Babaannemin gecekondu evindeydim. Binaya 5 kişinin girdiğini gördüm. Ama olay anında kimse yoktu. Aşağıda ya da yukarıda kim vardı bilmiyorum. Emirhan'ın resmini kimin çektiğini bilmiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların babası A.Ü. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmada 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan hazırlanan ek iddianamenin akıbetinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

